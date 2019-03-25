Ницца, Франция, 25 марта, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с государственным визитом во Франции, провел встречу с президентом этой страны Эммануэлем Макроном, отметив важность развития двусторонних отношений между странами, передает 24 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Вспоминая во время встречи в Ницце историю мирных обменов между Китаем и Францией, председатель Си назвал эту страну первым ключевым западным партнером, установившим официальные дипломатические отношения с КНР. Он также добавил, что Франция первой начала оформлять стратегическое партнерство и проводить стратегически диалог с Китаем в области мирного атома.

По словам председателя Си, его нынешний визит носит особую важность в 70-ю годовщину основания КНР и в 55-ю годовщину установления китайско-французских двусторонних дипломатических отношений.

«Китай готов к укреплению стратегических связей и координации с Францией по ключевым вопросам, включая ООН, реформирование ВТО и глобальные изменения климата», — заявил Си, добавив, что Китай всегда будет поддерживать европейскую интеграцию, и выразив надежду, что Франция поможет налаживанию отношений между Китаем и Евросоюзом.

Макрон, в сою очередь, отметил, что Франция придает особе значение китайской инициативе «Один пояс, один путь», а также видит в Китае важного стратегического партнера.

Напомним, что в настоящее время председатель Си находится в турне по странам Европейского союза. 23 марта в Риме был подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании между Китаем и Италией в рамках проекта «Нового шёлкового пути».