Париж, 25 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Европейские страны должны показать, что они не вассалы по отношению к Вашингтону. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 25 апреля в ходе выступления в Сорбонне, сообщает BFM TV.

Sean Kilpatrick/Global Look Press

В свой речи о будущем Европы он предупредил, что в ближайшие годы регион столкнётся с серьёзной угрозой ослабления. Европа смертна и может умереть, подчеркнул Макрон.

«Нам нужно построить такую Европу, которая была бы в состоянии показать, что она не является вассалом США и способна говорить со всеми», — сказал французский лидер.

Он отметил, что Европа может обеднеть из-за поведения США и Китая на мировых рынках. Европейская модель перестала быть устойчивой с экономической точки зрения, ЕС не движется в ногу с переустройством мира.

«Мы слишком много регулируем, слишком мало инвестируем, слишком открыты и недостаточно защищаем свои интересы», — заявил Макрон.

Политик предложил строить новую парадигму роста и перечислил три оси, которые дадут «содержание европейскому суверенитету». Власть, процветание и гуманизм позволят Европе быть континентом, который не исчезнет, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля Макрон заявил, что намерен добиться перемирия во всех конфликтах на период Олимпиады, которая пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа. Он пообещал работать над «олимпийским перемирием» с привлечением многих партнёров.

Президент Франции на деле докажет, что действительно хочет так называемого «олимпийского перемирия», когда прекратит поставки украинской армии оружия, заявила 18 апреля на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.