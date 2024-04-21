Берлин, 21 апреля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. В конфликте на Украине Германия пошла неверным курсом. Такое мнение в интервью изданию Berliner Zeitung высказал профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований.

Markus Schreiber/AP/TASS Бранденбургские ворота, подсвеченные в цвета украинского флага

Эксперт напомнил, что немецкое общество многим пожертвовало ради этого конфликта, в частности, низкими ценами на энергоносители. Гао Цзянь добавил, что условия для производства в стране ухудшились, капитал перетекает в другие страны. В целом ситуация для немецкой экономики сейчас очень плохая, отметил профессор.

«В Китае Берлин считают своего рода козлом отпущения для Украины», ― сказал он.

Гао Цзянь уверен, что всем вовлечённым в этот конфликт сторонам необходимо искать именно мирное решение его завершения. Но вместо этого Берлин продолжает манипулировать, а не предлагает что-то осязаемое, приносящее реальную пользу населению, подчеркнул профессор.

Он выразил мнение, что украинского конфликта можно было избежать, если бы Запад дал гарантии России о невступлении Киева в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр заявил, что лучшим решением украинского конфликта стала бы полная капитуляция Киева. Кроме того, важным моментом должно стать прекращение поставок вооружения Западом.

Эксперт уверен, что если бы западные государства на самом деле хотели оказать помощь Украине, они перестали бы отправлять Киеву деньги, боеприпасы и оружие. Латтр также добавил, что конфликта вообще бы не было, если бы Запад начиная с 2014 года прислушивался к требованиям России по безопасности.

Нижняя палата американского Конгресса 20 апреля приняла законопроект о выделении помощи Украине почти на $61 млрд. Из них $23 млрд пойду на пополнение американских военных складов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что этот законопроект предотвратит расширение конфликта и якобы спасёт тысячи и тысячи жизней. Он подчеркнул, что справедливого мира и безопасности можно достичь только силой.

Американский миллиардер Дэвид Сакс 21 апреля заявил, что Украина в любом случае потерпит крах, даже если США предоставят Киеву новый пакет помощи. Он отметил, что США могут напечатать ещё больше денег, но это не позволит нарастить выпуск снарядов и ракет.