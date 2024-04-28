Тбилиси, 29 апреля, 2024, 01:15 — ИА Регнум. МВД Грузии подтвердило задержание бывшего государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексия Петриашвили на митинге в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

«Да, Петриашвили задержан в административном порядке», — сообщил журналистам сотрудник пресс-службы МВД.

В полиции уточнили, что экс-госминистр задержан за неподчинение правоохранителям и мелкое хулиганство.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 апреля в Тбилиси возобновились массовые протесты оппозиционных политических партий и НПО против принятия закона об иноагентах. На центральные улицы города вышли несколько тысяч человек. У многих в руках были флаги Грузии и Евросоюза. Участники протеста вышли на площадь Первой республики, завершив шествие у здания парламента на проспекте Руставели. До начала митинга организаторы мероприятия несколько часов призывали отозвать законопроект. После марша начались столкновения с полицией. Против демонстрантов применили перцовый газ.

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Аналогичный митинг в Тбилиси 15 апреля также перерос в стычки с правоохранителями. Протестующие предприняли попытку обойти здание парламента, но полиция не дала им этого сделать. МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек во время протестов около здания парламента на проспекте Руставели. При столкновениях с участниками протеста пострадал один сотрудник МВД.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 18 апреля на фоне протестов в Грузии заявил, что все страны нуждаются в законе об иностранных агентах, чтобы защищать свой суверенитет. Он отметил, что те, кто выступает против принятия закона, действуют в интересах другого государства.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 20 апреля допустил, что Тбилиси может пересмотреть закон об иноагентах, если ЕС решит одобрить членство страны в организации.