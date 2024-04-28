Тбилиси, 28 апреля, 2024, 22:55 — ИА Регнум. В Тбилиси участники протеста против закона об иностранных агентах 28 апреля вышли на площадь Первой республики, завершив шествие у здания парламента на проспекте Руставели. До начала протестов организаторы мероприятия несколько часов призывали отозвать законопроект.

Михаил Егиков/ТАСС

В руках митингующие держали флаги Грузии и Евросоюза, некоторые — плакаты против закона об иноагентах. В акции приняли участие представители всех возрастных групп, в том числе и родители с детьми. Среди протестующих также были байкеры на мопедах и мотоциклах. Во время марша оказался полностью перекрыт проспект Руставели.

На улицах дежурили сотрудники полиции. Изначально правоохранители перекрывали прилегающую к парламенту улицу Чичинадзе, но потом расступились. У служебного входа в здание парламента практически не было ни одного сотрудника МВД. Полицейские собрались во внутреннем дворе законодательного органа, часть из них находилась на проспекте Руставели.

По завершении шествия митингующие прошли символическим кругом у здания парламента, сообщил ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля в Тбилиси возобновились массовые протесты оппозиционных политических партий и НПО против принятия закона об иноагентах. В центре грузинской столицы собрались несколько тысяч человек.

Участники такого же митинга 20 апреля перекрыли площадь Свободы в Тбилиси и парализовали автомобильное движение в центральной части города. К месту акции были направлены бригады патрульной полиции Грузии. Также акции в центре Тбилиси проходили 17 апреля.

Комитет парламента Грузии по правовым вопросам 15 апреля принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Этот закон, в частности, обязывает работающие «в интересах иностранной державы» НКО и СМИ регистрироваться в специальном реестре. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 апреля пообещала, что наложит вето, если парламент примет закон в целом.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что депутаты не откажутся от своего решения. При этом бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили допустил, что Тбилиси может пересмотреть закон об иноагентах, если ЕС решит одобрить членство страны в организации.