Тбилиси, 16 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В Грузии полицейские задержали 14 человек во время протестов около здания парламента на проспекте Руставели, сообщило МВД.

Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Полицией согласно статьям 166 и 173 КоАП были задержаны 14 человек», — сообщили в ведомстве.

Протестующие собрались у здания парламента, чтобы выступить против законопроекта об иностранных агентах, одобренного парламентским комитетом по юридическим вопросам.

В результате насильственных действий участников акции протеста пострадал один сотрудник МВД.

В заявлении ведомство отметило, что правоохранители неоднократно призывали организаторов и участников митинга подчиняться требованиям представителей МВД, однако участники протеста не приняли их во внимание, нарушили общественный порядок, оказали сопротивление полиции и словесно оскорбили сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, в Тбилиси 15 апреля начался митинг противников законопроекта об иноагентах. Инициатором законопроекта стала правящая партия «Грузинская мечта». Документ внесли в парламент 3 апреля, это вызвало недовольство оппозиции. Сторонники западного курса сочли проект «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси переросла в стычки с полицией. Протестующие 15 апреля предприняли попытку обойти здание парламента, но полиция не дала им этого сделать. На место прибыли водомёты и спецназ.

В парламенте Грузии 15 апреля началось рассмотрение законопроекта об иноагентах. Обсуждение прервалось из-за потасовки депутатов.