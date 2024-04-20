Тбилиси, 20 апреля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Власти Грузии смогут пересмотреть закон об иноагентах в случае, если Евросоюз решит одобрить членство страны в организации. Об этом 20 апреля журналистам заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта ― демократическая Грузия», бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон], пересмотреть его, переделать или принять новый», ― пояснил политик.

Он напомнил, что статус кандидата в ЕС Грузии предоставили в декабре 2023 года, однако у стран ЕС пока нет консенсуса относительно членства республики.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект «О прозрачности иностранного влияния», инициатором которого выступила правящая партия «Грузинская мечта», в парламент внесли 3 апреля.

Согласно документу, некоммерческие организации и средства массовой информации, работающие «в интересах иностранной державы», планируют обязать регистрироваться в специальном реестре. В противном случае уклоняющихся ждёт штраф. Также этих юридических лиц обяжут отчитываться о доходах.

Законопроект вызвал недовольство у оппозиции. Сторонники западного курса сочли проект «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти утверждения абсурдными и напомнил, что подобные законы действуют во многих странах.

В марте 2023 года «Грузинская мечта» уже пыталась принять закон об иноагентах. Документ приняли в первом чтении, но позже отозвали на фоне беспорядков в Тбилиси.

К рассмотрению законопроекта грузинский парламент приступил 15 апреля. В ходе обсуждения произошла драка. Депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили ударил исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе, который выступал с докладом.

Вечером у здания парламента в Тбилиси начался митинг противников законопроекта об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на закон, если парламент утвердит его, поскольку он «противоречит стратегии и рекомендациям ЕС». В свою очередь премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что критика в адрес Грузии из-за законопроекта об иноагентах — не повод отказываться от этой инициативы. Тбилиси не откажется от принятия документа, заверил глава правительства.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах мягчайшим. И напомнил, что в США, Франции, Польше и многих других странах подобные законы предусматривают наказание плоть до уголовной ответственности.