Тбилиси, 28 апреля, 2024, 23:14 — ИА Регнум. В столице Грузии вечером 28 апреля начались столкновения с полицией участников акции против законопроекта об иностранных агентах. Против демонстрантов применили перцовый газ.

Михаил Егиков/ТАСС

Протестующие собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели и попытались пройти к сцене перед законодательным органом, установленной для митинга сторонников правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», запланированного на 29 апреля. Стычки начались после того, как полиция не дала митингующим этого сделать. Против демонстрантов стражи порядка применили перцовый газ.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля аналогичный митинг в Тбилиси также перерос в стычки с полицией. Протестующие предприняли попытку обойти здание парламента, но полиция не дала им этого сделать. МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек во время протестов около здания парламента на проспекте Руставели. При столкновениях с участниками протеста пострадал один сотрудник МВД.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 апреля заявил, что за протестами в Грузии против закона об иноагентах видна знакомая «рука Голливуда». По его словам, противники закона аргументировали своё несогласие тем, что якобы инициатива — российская идея. За всем этим скрываются высокомерие и бессильная злоба тех, кому всё чаще дают прямой отпор. Медведев напомнил о действии законов об иноагентах в ряде стран, причём ни США, ни ЕС не предъявляют претензий, хотя в Австралии и Венгрии они строгие. Нет и протестов, проплаченных майданов, а также картинных истерик представителей европейского руководства, продолжил замглавы Совбеза. Он назвал навязанные через майдан и кровь атлантические ценности сомнительными подарками.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» 3 апреля внесла в парламент на рассмотрение законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законы об иноагентах принимают почти во всех странах, так как ни одно государство не хочет, чтобы в его дела вмешивались извне, отметили в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 апреля подчеркнул, что РФ не имеет никакого отношения к предложению партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» принять в республике закон об иноагентах, считать это «русским проектом» абсурдно.