Тбилиси, 28 апреля, 2024, 21:52 — ИА Регнум. В Тбилиси возобновились массовые протесты оппозиционных политических партий и НПО против принятия закона об иностранных агентах, сообщили 28 апреля «Известия».

Михаил Егиков/ТАСС

В центре города собрались несколько тысяч человек. Многие держат в руках флаги Грузии, также в толпе видны флаги Евросоюза.

Участники митинга намерены устроить шествие к зданию парламента Грузии. О происшествиях в ходе акции не сообщалось.

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Как передавало ИА Регнум, 20 апреля участники аналогичного митинга перекрыли площадь Свободы в Тбилиси и парализовали автомобильное движение в центральной части города. К месту акции были направлены бригады патрульной полиции Грузии. Акции в центре Тбилиси также проходили 17 апреля.

Ранее законопроект, вводящий ограничения в отношении иностранных агентов, был принят парламентом Грузии в первом чтении. 17 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето, если парламент примет закон в целом.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в свою очередь отметил, что депутаты не откажутся от своего решения. При этом бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили допустил, что Тбилиси может пересмотреть закон об иноагентах, если ЕС решит одобрить членство страны в организации.

Европарламент 25 апреля принял резолюцию, осуждающую власти Грузии, в том числе за законопроект об иноагентах, но фактически Грузию наказывают за отказ конфликтовать с Россией, отметил ранее обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян. Брюссель поставил Грузию перед выбором — пожертвовать собственным государством ради выживания киевского режима или, в случае отказа, получить наказание от Евросоюза, подчеркнул эксперт.