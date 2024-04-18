Москва, 18 апреля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне протестов в Грузии заявил, что всем странам необходим закон об иноагентах для защиты суверенитета.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять своё будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, — написал он 18 апреля в Telegram-канале.

Председатель Госдумы пояснил, что суть закона об иноагентах заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела государства. При этом он отметил, что те, кто выступает против принятия закона, действуют в интересах другого государства.

Володин в этой связи напомнил историю закона об иноагентах, которая началась в США в 1938 году. По его словам, нормы американского закона до сих пор остаются самыми жёсткими в мире. Они позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова, затрудняют деятельность СМИ и распространение информации. За нарушение требований грозит уголовная ответственность со сроками заключения до пяти лет.

Помимо США в той или иной форме законодательство об иноагентах действует в Великобритании, Израиле, Австралии и других странах. В России закон приняли в 2012 году. Несмотря на сильное давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, недавно приняли законы также в Венгрии и Киргизии. Сейчас законодательные инициативы об ограничении иностранного влияния рассматривают не только в Грузии, но и во Франции.

Как отметил Володин, в основе политики Вашингтона лежит принцип собственной исключительности, превосходства американцев над другими, а также двойных стандартов. Так, председатель Госдумы заявил, что одним странам, если они готовы служить Вашингтону, можно принимать законы об иноагентах, но только с разрешения США. Другим же, кто хочет прикрыть лазейки для внешнего вмешательства и порабощения страны, а также проводит самостоятельную политику и стремится к независимости, — нельзя.

По словам председателя Госдумы, именно это произошло в Грузии. Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти и деньги на это уже выделены, а принятие закона может эти планы сорвать, заключил Володин.

Как сообщало ИА Регнум, комитет парламента Грузии по правовым вопросам 15 апреля принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Противники законопроекта назвали его «пророссийским». В Тбилиси у здания парламента начались акции протеста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что законы об иноагентах действуют во многих государствах. Обвинения в адрес Москвы в этой связи он назвал абсурдными.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 апреля заявил, что за протестами в Грузии видна «рука Голливуда». Он напомнил, что в ЕС готовятся принять собственную версию закона об иноагентах, гораздо более жёсткую, чем в США.

В России 1 декабря 2022 года вступил в силу закон об иностранных агентах. На таких лиц возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим наёмным работникам, а также органам публичной власти. Также они обязаны надлежащим образом маркировать производимую ими информационную продукцию. Иноагенты при этом не могут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Им запрещено проводить митинги, быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса и продолжать службу в органах внутренних дел.