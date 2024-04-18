В Госдуме рассказали, зачем странам нужен закон об иноагентах
Спикер Госдумы заявил, что всем странам нужен закон об иноагентах
Москва, 18 апреля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне протестов в Грузии заявил, что всем странам необходим закон об иноагентах для защиты суверенитета.
«Любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять своё будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, — написал он 18 апреля в Telegram-канале.
Председатель Госдумы пояснил, что суть закона об иноагентах заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела государства. При этом он отметил, что те, кто выступает против принятия закона, действуют в интересах другого государства.
Володин в этой связи напомнил историю закона об иноагентах, которая началась в США в 1938 году. По его словам, нормы американского закона до сих пор остаются самыми жёсткими в мире. Они позволяют принимать решения, ограничивающие свободу слова, затрудняют деятельность СМИ и распространение информации. За нарушение требований грозит уголовная ответственность со сроками заключения до пяти лет.
Помимо США в той или иной форме законодательство об иноагентах действует в Великобритании, Израиле, Австралии и других странах. В России закон приняли в 2012 году. Несмотря на сильное давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, недавно приняли законы также в Венгрии и Киргизии. Сейчас законодательные инициативы об ограничении иностранного влияния рассматривают не только в Грузии, но и во Франции.
Как отметил Володин, в основе политики Вашингтона лежит принцип собственной исключительности, превосходства американцев над другими, а также двойных стандартов. Так, председатель Госдумы заявил, что одним странам, если они готовы служить Вашингтону, можно принимать законы об иноагентах, но только с разрешения США. Другим же, кто хочет прикрыть лазейки для внешнего вмешательства и порабощения страны, а также проводит самостоятельную политику и стремится к независимости, — нельзя.
По словам председателя Госдумы, именно это произошло в Грузии. Такая истерика вокруг закона об иноагентах может говорить только о том, что есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти и деньги на это уже выделены, а принятие закона может эти планы сорвать, заключил Володин.
Как сообщало ИА Регнум, комитет парламента Грузии по правовым вопросам 15 апреля принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Противники законопроекта назвали его «пророссийским». В Тбилиси у здания парламента начались акции протеста.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что законы об иноагентах действуют во многих государствах. Обвинения в адрес Москвы в этой связи он назвал абсурдными.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 апреля заявил, что за протестами в Грузии видна «рука Голливуда». Он напомнил, что в ЕС готовятся принять собственную версию закона об иноагентах, гораздо более жёсткую, чем в США.
В России 1 декабря 2022 года вступил в силу закон об иностранных агентах. На таких лиц возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим наёмным работникам, а также органам публичной власти. Также они обязаны надлежащим образом маркировать производимую ими информационную продукцию. Иноагенты при этом не могут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Им запрещено проводить митинги, быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса и продолжать службу в органах внутренних дел.