Москва, 28 апреля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Европейские столицы нагнетают напряжённость безосновательными страшилками про русских, таким образом на Западе пытаются оболванить собственное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески продвигают мысль, пытаются оболванить своё население этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед, — абсолютно безосновательно», — сказал Песков.

Также в интервью Зарубину представитель Кремля отметил, что противники России однозначно будут тестировать страну «на слабо», но главное — это «слабо» никогда не показывать. Таким образом он прокомментировал поставки западными странами ракет Киеву.

Вместе с тем, по его мнению, исход специальной военной операции на Украине предрешён, Россия победит. Также он указал на то, что легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского совсем скоро будет поставлена под сомнение многими, в том числе на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз в ближайшие годы столкнётся с большими рисками быть ослабленным, он может погибнуть. Так французский лидер сделал ряд заявлений о возможной отправке западными странами войск на украинскую территории.

7 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев информировал, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, в том числе на государства НАТО. Она напомнила, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой, что прописано в доктринальных документах НАТО.

Президент России Владимир Путин 29 февраля, комментируя в ходе оглашения послания к Федеральному собранию прозвучавшие на Западе предложениях отправить войска НАТО на Украину, заявил, что сейчас последствия для интервентов окажутся ещё более трагичными, чем раньше. Российский лидер отметил, что всё, что придумывает Запад и чем он пугает весь остальной мир, грозит реальными ядерной войной и уничтожением цивилизации.