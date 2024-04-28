Москва, 28 апреля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Противники России однозначно будут тестировать страну «на слабо», но главное это «слабо» никогда не показывать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Известия/ Павел Волков

Таким образом он прокомментировал поставки западными странами ракет Киеву.

«То, что та сторона, — я имею в виду «коллективный Запад плюс один», я бы так назвал уже ту сторону — то, что та сторона будет нас тестировать «на слабо», это однозначно», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.

По его словам, России, главное, это «слабо» никогда не показать.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков заявлял, что передача Украине ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. По его словам, Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, однако эти поставки не помогут Украине изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу. Появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркивали в Кремле.

Также представитель Кремля Песков заявлял, что исход специальной военной операции на Украине предрешён, Россия победит. Он подчёркивал, что США поставками оружия киевскому режиму не изменят исхода специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.