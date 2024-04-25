Москва, 25 апреля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Исход специальной военной операции на Украине предрешён, Россия победит. Об этом 25 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Исход предрешён, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что США поставками оружия киевскому режиму не изменят исхода специальной военной операции.

Также представитель Кремля добавил, что чем более дальнобойными будут поставленные Киеву системы вооружений, тем больнее будет Украине и тем больше там будет жертв и разрушений. России в этом случае придётся расширять зону безопасности.

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