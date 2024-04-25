Париж, 25 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Евросоюз в ближайшие годы столкнётся с большими рисками быть ослабленным, он может погибнуть, заявил 25 апреля президент Франции Эммануэль Макрон на выступлении в Сорбонне, которое транслировалось в официальном аккаунте президента в соцсети Х.

Lorenz Huter/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — сказал он.

Французский лидер добавил, что риски обеднения для Европы высоки, поэтому ЕС нужна новая стратегия роста.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон сделал ряд заявлений о возможной отправке западными странами войск на украинскую территории. Газета Le Monde 14 марта сообщила, что президент Франции в ходе публичного мероприятия заявил о планах отправить французских военных в Одессу.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин позднее заявил о наличии сведений о намерении Франции отправить 2 тыс. военных на Украину. Он напомнил о печальной судьбе всех завоевателей, приходивших в Русский мир, и пригрозил, что французских военнослужащих ждёт то же самое.

Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что Макрон своей непоследовательной политикой вынуждает Москву готовиться к худшему варианту отношений с Парижем. Дипломат подчеркнул, что в случае отправки французских военных на Украину возникнет угроза в первую очередь для них самих.

Президент России Владимир Путин указал по поводу различных воинственных заявлений Макрона в последнее время, что у французского руководства есть какая-то обида на Москву. Возможно, это связано с политикой России в Африке, предположил лидер России.