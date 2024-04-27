Лондон, 27 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Новая военная помощь Украине из США скорее замедлит, нежели обратит вспять наступление российских войск. Об этом говорится в статье британского издания Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Даже когда были надежды на то, что помощь США придёт в начале года, 2024 год всё равно ожидался как период, когда Украина будет скорее удерживать позиции, чем освобождать оккупированную территорию», — говорится в публикации.

При этом киевскому режиму предстоит решить кадровые вопрос в рамках новых мобилизационных мероприятий, пишет издание. При этом, указывает автор материала, процесс набора дополнительной живой силы может пойти легче из-за того, что им теперь не грозит отправиться на фронт с недостаточным количеством оружия и боеприпасов.

ВСУ, вероятно, будут использоваться дальнобойные ракеты по российским объектам в тылу новых регионов России, считает автор статьи. При этом он отмечает, что «простых способов поставить на колени Россию» не существует.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден подписал утверждённые парламентом США законы 24 апреля. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы возобновит военные поставки в Киев.

Американские сенаторы одобрили законопроект 23 апреля. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».

В новый пакет военной помощи общим объёмом в 1 млрд долларов вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщил Пентагон.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум заявил, что никакая помощь не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда именно она будет получена.

Вся техника и вооружение, которые США поставят Украине, будут сожжены российскими военными, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. 26 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар по эшелону ВСУ с западным вооружением и военной техникой.