Москва, 26 апреля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по эшелону ВСУ с западным вооружением и военной техникой, сообщило 26 апреля Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Эшелон был поражён в районе населённого пункта Удачное в ДНР, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населённого пункта Удачное Донецкой Народной Республики, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населённого пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112 районах», — сказал Конашенков.

Также 26 апреля Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю. Средства ПВО в этот период сбили 193 беспилотника противника, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и три управляемые авиабомбы Hammer. Также были отражены восемь контратак ВСУ в районе Очеретино.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля были опубликованы кадры ракетного удара, нанесённого российскими военными по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково под Днепропетровском. ВС России нанесли удар 19 апреля. Судя по кадрам, состав был поражён авиационной ракетой класса «воздух — поверхность» или оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

24 апреля президент США Джозеф Байден подписал утверждённые парламентом страны законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. Вашингтон возобновит военные поставки Киеву «уже в ближайшие часы», заявил Байден. Вся техника и вооружение, которые США поставят Украине, будут сожжены российскими военными, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.