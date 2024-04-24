Арлингтон, США, 24 апреля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направляют Украине пакет военной помощи на $1 млрд, в который вошли ракеты для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские снаряды, говорится в письменном заявлении Пентагона, опубликованном на его сайте.

(сс) U.S. Department of Defense

В частности, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley, боеприпасы для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля президент США Джо Байден подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы возобновят военные поставки Киеву.

Американские сенаторы одобрили законопроект 23 апреля. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе». Ранее законопроект поддержала также палата представителей Конгресса.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американская военная помощь Киеву не остановит продвижение российских сил, поскольку Москва опережает Запад в производстве вооружений, заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, призвав западные страны наращивать объёмы производства оружия.