Арлингтон, США, 26 апреля, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун отказался комментировать сведения об отводе американских танков Abrams с поля боя на Украине из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я уступлю возможность украинцам самим говорить о том, как они применяют свои танки Abrams», — сказал он на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Украине.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии боевого соприкосновения на Украине, отметив, что Соединённые Штаты вместе с Украиной будут работать над тем, чтобы «изменить тактику».

Согласно данным Associated Press, ВСУ отвели танки Abrams с линии боевого соприкосновения из-за того, что российские дроны быстро их обнаруживают. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, распространение БПЛА в зоне специальной военной операции на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу 6 марта назвал Украину кладбищем для американских танков Abrams. Менее чем за неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка, напомнил он. Abrams не смогли оправдать завышенных ожиданий, несмотря на бравурные заявления официальных лиц США об их якобы решающей роли в зоне военных действий, отметил автор.

По информации Минобороны, до 29 марта российские военные уничтожили уже пять танков Abrams в зоне проведения СВО. Военные группировки «Центр» 31 марта подбили шестой танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении, а 1 апреля Министерство обороны сообщило о седьмом уничтоженном американском танке. Большую часть танков Abrams уничтожили с помощью FPV-дронов.