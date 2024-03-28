Москва, 28 марта, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли на авдеевском направлении ещё один танк Abrams. Об этом 28 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак ВСУ в районах Тоненького, Бердычей и Первомайского в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства, стоящие на вооружении ВСУ, в том числе пять установок Patriot.

Первый танк Abrams российские военные уничтожили 26 февраля FPV-дроном, второй — сожгли 3 марта двумя FPV-дронами «Упырь» и гранатомётом ПГ-7В. Третий американский танк уничтожил экипаж российского танка Т-72Б3, а 11 марта Минобороны сообщило об уничтожении четвёртого танка Abrams на авдеевском направлении.