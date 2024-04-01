Донецк, 1 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Ещё один американский танк Abrams, переданный ВСУ, был уничтожен в зоне проведения специоперации, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — указал он.

Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов ВСУ.

Накануне, 31 марта, СМИ сообщили, что бойцы группировки российских войск «Центр» уничтожили ещё один танк M1A1SA Abrams. Экипаж боевой машины пытался её спрятать среди деревьев, однако оператор российского барражирующего БПЛА «Ланцет» сумел произвести точное попадание.

На тот момент это был шестой подбитый Abrams.

Ещё в июле прошлого года президент России Владимир Путин отметил, что иностранные танки горят даже лучше, чем машины советского производства. Кроме того, Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие западные танки.