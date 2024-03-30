Бойцы ВС РФ подбили очередной американский танк Abrams под Авдеевкой
В ходе спецоперации ВС РФ подбили «Ланцетом» очередной танк Аbrams под Авдеевкой
Москва, 31 марта, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Бойцы группировки «Центр» подбили очередной американский танк Abrams ВСУ, теперь на авдеевском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» источник.
На кадрах предоставленного видео видно, как беспилотник «Ланцет» легко планирует и врезается в стоящий между деревьев Abrams. Танк взрывается.
Был ли экипаж в боевой машине — не уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, до 29 марта было уничтожено уже пять танков Abrams в зоне проведения спецоперации.
20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал, что российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства, стоящие на вооружении ВСУ, в том числе пять установок Patriot.
Первый танк Abrams российские военные уничтожили 26 февраля FPV-дроном, второй — сожгли 3 марта двумя FPV-дронами «Упырь» и гранатомётом ПГ-7В. Третий американский танк уничтожил экипаж российского танка Т-72Б3, а 11 марта Минобороны сообщило об уничтожении четвёртого танка Abrams на авдеевском направлении.
Бойцы Южной группировки российских войск недавно уничтожили немецкий танк Leopard на Донецком участке фронта в ДНР. Соответствующее видео предоставил «РИА Новости» командир взвода БПЛА с позывным Батайск.