Москва, 31 марта, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Бойцы группировки «Центр» подбили очередной американский танк Abrams ВСУ, теперь на авдеевском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» источник.

Американский танк M1A1 Abrams

На кадрах предоставленного видео видно, как беспилотник «Ланцет» легко планирует и врезается в стоящий между деревьев Abrams. Танк взрывается.

Был ли экипаж в боевой машине — не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, до 29 марта было уничтожено уже пять танков Abrams в зоне проведения спецоперации.

20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал, что российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства, стоящие на вооружении ВСУ, в том числе пять установок Patriot.

Первый танк Abrams российские военные уничтожили 26 февраля FPV-дроном, второй — сожгли 3 марта двумя FPV-дронами «Упырь» и гранатомётом ПГ-7В. Третий американский танк уничтожил экипаж российского танка Т-72Б3, а 11 марта Минобороны сообщило об уничтожении четвёртого танка Abrams на авдеевском направлении.

Бойцы Южной группировки российских войск недавно уничтожили немецкий танк Leopard на Донецком участке фронта в ДНР. Соответствующее видео предоставил «РИА Новости» командир взвода БПЛА с позывным Батайск.