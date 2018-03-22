Вашингтон, 26 апреля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины отвели танки Abrams с линии боевого соприкосновения из-за того, что российские дроны быстро их обнаруживают, пишет Associated Press.

Global Look Press

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, распространение БПЛА в зоне специальной военной операции на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой можно было бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии боевого соприкосновения, отметив, что Соединённые Штаты вместе с Украиной будут работать над тем, чтобы «изменить тактику».

По данным издания, ВСУ потеряли за последние два месяца пять американских танков Abrams из полученных 31. AP отмечает, что один танк стоит порядка $10 млн.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу 6 марта назвал Украину кладбищем для американских танков Abrams. Менее чем за неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка, напомнил он. Abrams не смогли оправдать завышенных ожиданий, несмотря на бравурные заявления официальных лиц США об их якобы решающей роли в зоне военных действий, отметил автор.

По информации Минобороны, до 29 марта российские военные уничтожили уже пять танков Abrams в зоне проведения СВО. Военные группировки «Центр» 31 марта подбили шестой танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении, а 1 апреля Министерство обороны сообщило о седьмом уничтоженном американском танке. Большую часть танков Abrams уничтожили с помощью FPV-дронов.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявлял, что западные танки горят даже лучше, чем боевые машины, произведённые во времена СССР.