Москва, 26 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей 26 апреля в Санкт-Петербурге назвал День Победы священным праздником для всех россиян.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками, со священным для нас всех Днём Победы. И, конечно, желаю вам успехов в предстоящей масштабной работе в интересах России и нашего народа», — обратился Путин к членам совета.

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Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Центральный штаб «Бессмертного полка России» объявил, что решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Почтить память героев каждый сможет другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы.

23 апреля власти Волгоградской области сообщили, что парад Победы в Волгограде 9 мая состоится. При этом будет отменено проведения ряда мероприятий 1 и 9 мая, в том числе акция «Свет Великой Победы» на Мамаевом Кургане, концерты и салюты, сообщила пресс-служба администрации региона.

Власти Крыма, в свою очередь, ранее заявили, что Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» не будут проводиться в 2024 году по соображениям безопасности. При этом глава республики Сергей Аксёнов отметил, что, несмотря на такое вынужденное решение, крымчане воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших.

В Петербурге в День Победы военный парад проведут в очном формате, также в городе состоится праздничный салют, при этом акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн, сообщил губернатор Александр Беглов. В свою очередь Министерство просвещения России рекомендовало провести 9 мая в школах торжественные линейки, посвящённые Дню Победы.

Минобороны России сообщило о начале передислокации в Москву военной техники, которая будет участвовать в параде Победы. По словам министра обороны России Сергей Шойгу, в параде Победы в Москве примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.

1 мая перед Музеем Победы на Поклонной горе откроется выставка трофейной техники, на которой представят БМП Marder, Bradley, танки Leopard. Помимо этого там будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выставка в Парке Победы вызовет большой интерес у москвичей и гостей столицы. Он отметил, что это блестящая идея.