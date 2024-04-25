Москва, 25 апреля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Минобороны представит захваченную в ходе проведения СВО военную технику в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, сообщила 25 апреля пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Минобороны России

В публикации отмечается, что будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран — США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.

«Гости мероприятия смогут ознакомиться с танком Leopard-2 и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC и многими другими экспонатами», — говорится в сообщении.

Помимо этого на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

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Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед музеем Победы и разделены на несколько тематических зон. Они будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими.

Выставка откроется 1 мая 2024 года и продлится в течение месяца, уточнило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля журналист Владимир Соловьёв опубликовал кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий бойцами российской группировки войск «Центр». По его информации, для перевозки провели целую операцию. Чтобы танк можно было сдвинуть с места, потребовалось разорвать его гусеницы.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 2 апреля заявил, что российская армия в ходе СВО развенчала мифы о превосходстве западных вооружений, не давших преимущества ВСУ. Он подчеркнул, что даже техника, произведённая в СССР, показывает лучшие результаты в сравнении с натовскими образцами, в том числе с танками Abrams, Leopard и Challenger.