Волгоград, 23 апреля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Парад Победы в Волгограде 9 мая состоится, заявили 23 апреля власти Волгоградской области.

Александр Демьянчук/ТАСС

При этом будет отменено проведения ряда мероприятий 1 и 9 мая, в том числе акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом Кургане, концертов и салютов, сообщила пресс-служба администрации региона.

«В Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие «Бессмертного полка», акция «Свет Великой Победы», праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий», — заявила пресс-служба.

Решение было принято на совещании оперштаба области и обусловлено оперативной обстановкой в регионе, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, организаторы акции «Бессмертный полк» 23 апреля сообщили, что по соображениям безопасности шествие в 2024 году в очном формате проводиться не будет.

Власти Крыма в свою очередь ранее заявили, что Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» не будут проводиться в 2024 году по соображениям безопасности. При этом глава республики Сергей Аксёнов отметил, что, несмотря на такое вынужденное решение, крымчане воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших.

В Петербурге в День Победы военный парад проведут в очном формате, также в городе состоится праздничный салют, при этом акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн, сообщил губернатор Александр Беглов. В свою очередь Министерство просвещения России рекомендовало провести 9 мая в школах торжественные линейки, посвящённые Дню Победы.

В 2023 году организаторы «Бессмертного полка» также решили не проводить шествия в России в традиционном очном формате, в регионах прошли альтернативные мероприятия. При этом 9 мая 2023 года в Москве и ряде других городов прошёл Парад Победы, кроме того, в регионах провели целый ряд акций, приуроченных к празднику.