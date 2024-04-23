Москва, 23 апреля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Центральный штаб «Бессмертного полка России» решил не проводить традиционное шествие в очном формате в связи с угрозами общественной безопасности. Об этом 23 апреля заявила сопредседатель Центрального штаба этой организации, депутат Госдумы Елена Цунаева на пресс-конференции.

Григорий Михайлов ИА Регнум

Она отметила, что почтить память героев каждый сможет другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы. По её словам, принять участие в «Бессмертном полку» в 2024 году можно будет на работе, в общественном или служебном транспорте, на воде и в воздухе.

Так, в рамках «Галереи памяти» на центральных улицах и площадях городов будут размещены портреты героев Советского Союза и участников спецоперации.

За рубежом наряду с традиционным шествием также пройдут новые форматы проведения «Бессмертного полка». Цунаева отметила, что торжественные мероприятия состоятся в 78 городах 49 стран мира на всех континентах.

Одним из форматов в текущем году станет «Бессмертный полк на передовой». Участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, они запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сестрам.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что во всех школах России с 1 по 11 класс в понедельник 6 мая состоится занятие «Разговоры о важном», которое будет посвящено Дню Победы.

«Также мы планируем в школах проведение с 6 по 8 мая торжественных линеек и мероприятий, связанных с акцией «Бессмертный полк» — «Бессмертный полк. Герои рядом с нами». С учётом имеющихся традиций в школе можно определить дату такого мероприятия и его формат. Рекомендуем организовать его совместно с классными руководителями, родителями, пригласить в школу участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, которые могут выступить перед школьниками», — сообщил Кравцов.

Он также сообщил, что акция «Стена памяти» в общеобразовательных учреждениях запланирована с 1 мая по 12 мая. В школах такие «Стены памяти» останутся до конца учебного года.

По словам руководителя исполкома «Бессмертного полка России» Натальи Шадриной, среди предложенных форматов значительную часть составляют те, что были востребованы в прошлом году.

«В этом году «Бессмертный полк» пройдет с 1 по 12 мая и это даст возможность каждому принять участие в любом удобном формате. Один из самых полюбившихся — «Портрет героя на одежде». В социальных сетях и мессенджерах важно делиться историями, которые рассказывали ветераны. Может быть, у вас есть фотографии или другие семейные реликвии, связанные с вашими героями. На сайте Бессмертного полка России размещено множество таких рассказов, они обычно хранятся в семьях», — отметила она.

Шадрина призвала всех пользователей социальных сетей в День Победы заменить свои аватары на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции, и написать посты о своих героях с хэштегом #нашБессмертныйполк.

По её словам, в День Победы по всей стране пройдут трансляции портретов ветеранов.

Ещё одним форматом является «Бессмертный полк» на личном транспорте, авто — и мотопробеги «Бессмертного полка». Для этого необходимо распечатать и разместить портрет на заднем боковом стекле с левой стороны своего автомобиля. Главное условие — фото не должно мешать обзору водителя.

Исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова отметила, что 1 мая «Волонтеры Победы» в специальном чат-боте в телеграме запустят возможность создать памятную аватарку для социальных сетей.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля власти Волгоградской области сообщили, что парад Победы в Волгограде 9 мая состоится. При этом будет отменено проведения ряда мероприятий 1 и 9 мая, в том числе акция «Свет Великой Победы» на Мамаевом Кургане, концерты и салюты, сообщила пресс-служба администрации региона.

Власти Крыма в свою очередь ранее заявили, что Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» не будут проводиться в 2024 году по соображениям безопасности. При этом глава республики Сергей Аксёнов отметил, что, несмотря на такое вынужденное решение, крымчане воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших.

В Петербурге в День Победы военный парад проведут в очном формате, также в городе состоится праздничный салют, при этом акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн, сообщил губернатор Александр Беглов. В свою очередь Министерство просвещения России рекомендовало провести 9 мая в школах торжественные линейки, посвящённые Дню Победы.