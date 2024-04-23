Москва, 23 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Министерство просвещения России рекомендовало провести 9 мая в школах торжественные линейки, посвящённые Дню Победы, сообщил 23 апреля глава ведомства Сергей Кравцов.

Кирилл Брага/РИА Новости

«9 мая мы рекомендуем по возможности проведение линеек. Это добровольное такое участие и родителей, и учеников. Но я уверен, что многие откликнутся», — сказал он на пресс-конференции.

Кравцов добавил, что соответствующие рекомендации также были направлены в российские регионы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России начало передислокацию в Москву военной техники, которая будет участвовать в Параде Победы 9 Мая.

Всего Минобороны планирует передислоцировать более 100 единиц боевой техники, а также специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания.

23 апреля сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате.