Москва, 20 марта, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Рассмотрим вопрос о подготовке к параду на Красной площади, посвящённому очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил», — сказал Шойгу.

В состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск. Также участие примут расчёты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.

В этом году военные парады пройдут в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники, отметил министр.

В конце февраля колонны пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» перебазировали из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к участию в параде Победы на Красной площади. Тогда в Минобороны рассказали, что приготовления к параду в Москве начались ещё в январе. С военнослужащими парадного расчёта Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели подготовку и контрольные занятия, у них приняли зачёты по вождению на автодроме пусковых установок «Ярс».