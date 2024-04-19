Симферополь, 19 апреля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. В Крыму 9 мая не будут проводить военный парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он пояснил, что власти полуострова решили не проводить массовые праздничные мероприятия из соображений безопасности.

«Проведение 9 мая военного парада и шествия «Бессмертного полка» в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

При этом глава региона подчеркнул, что крымчане всё равно воздадут дань уважения ветеранам и почтят память погибших. Аксёнов заверил, что День Победы Крым встретит достойно.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить шествия «Бессмертного полка» и военный парад 9 мая. Решение по отмене этих праздничных мероприятий было обусловлено соображениями безопасности.

Тогда Аксёнов заявил, что, несмотря на это, ветераны не останутся без внимания ― их навестят представители органов власти на местах и поздравят с Днём Победы.

В 2023 году организаторы «Бессмертного полка» решили не проводить шествия в России в традиционном очном формате. В регионах прошли альтернативные мероприятия. Всем желающим предложили разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

Киевские власти не могут смириться с потерей Крыма и строят планы по его возвращению под юрисдикцию Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о новых планах по подготовке контрнаступления украинских войск. По его словам, бойцы ВСУ будут пытаться разрушить Крымский мост и бить по российской инфраструктуре, которую он назвал «военной целью».

Британская газета The Sun 14 апреля написала, что Киев попытается уничтожить Крымский мост к середине июля.