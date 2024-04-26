Москва, 26 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Выставка трофейного оружия из зоны СВО в Парке Победы вызовет большой интерес у москвичей и гостей столицы, это блестящая идея, заявил на брифинге 26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадр из видео

«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», — сказал он.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, посетит ли президент Владимир Путин выставку на Поклонной горе, ответил, что ему неизвестно о таких планах.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая перед Музеем Победы на Поклонной горе откроется выставка трофейной техники, на которой представят БМП Marder, Bradley, танки Leopard. Помимо этого, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

21 апреля журналист Владимир Соловьёв опубликовал кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий бойцами российской группировки войск «Центр». По его информации, для перевозки провели целую операцию. Чтобы танк можно было сдвинуть с места, потребовалось разорвать его гусеницы.