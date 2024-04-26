Брюссель, 26 апреля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Х (бывшая Twitter) обрушились на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен с критикой после её слов о том, что Украина «несёт тяжёлое бремя» ради всех западных стран.

Zhao Dingzhe/Global Look Press Урсула фон дер Лейен

Таким образом глава ЕК прокомментировала выделение Евросоюзом дополнительной финансовой помощи Киеву в 1,5 млрд евро в рамках кредитного соглашения для Украины на сумму 50 млрд евро.

По её словам, данный пакет «жизненно важен» для поддержания работоспособности государства и функционирования власти на Украине.

В комментариях под данной публикацией далеко не все согласились с тезисами фон дер Ляйен.

«Я уверен, что европейцы так гордятся тем, что деньги, в которых они так отчаянно нуждаются, вместо этого пойдут на поддержку одной из самых коррумпированных стран в мире», — прокомментировал слова фон дер Ляйен пользователь с ником Mike.

Некоторые пользователи указали еврочиновнице на то, что киевский режим ведёт войну исключительно в интересах Соединённых Штатов.

«Нет, Украина ведёт войну за счёт НАТО, в исключительных интересах США. Россия — друг большинства европейских народов. А вы — неизбранные воинственные прислужники», — поделился своим мнением пользователь Lux Deluxe Lombardi.

По мнению других пользователей, на военном конфликте на Украине наживаются западные военно-промышленные предприятия, интересы которых отстаивает в том числе и фон дер Ляйен.

«Европа? Единственное, что вы делаете, это защищаете свои инвестиции и инвестиции всех тех немногих компаний, которые надеются на получение прибыли от этого военного конфликта», — написал art777, добавив, что инвестиции в ВПК не имеют смысла, так как Россию ждёт успех в этом конфликте.

При этом другие заметили, что киевский режим, якобы неся упомянутое фон дер Ляйен «бремя», не достиг никакого прогресса в достижении своих целей и мира.

«Но почему? Почему Украина несёт на своих плечах тяжёлое бремя для остальных «нас» последние 10 лет, не имея абсолютно никакого прогресса ни в каком направлении, будь то возвращение территорий или установление хрупкого мира? Зачем Украина несёт (это бремя. — Прим. ред.)?» — задалась вопросом пользователь с ником Elena.

Как передавало ИА Регнум, в марте текущего года Европейская комиссия перевела Украине первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи, размер которого составил 4,5 млрд евро.

18 марта пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что главы МИД стран — участниц ЕС согласовали выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 5 млрд евро. Отмечалось, что эти средства пойдут на летальную и нелетальную помощь Украине, а также на обучение бойцов ВСУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что западные поставки оружия киевскому режиму являются попыткой продлить конфликт на Украине. Глава государства также подчёркивал, что поставки вооружения ВСУ только приведут «к большей трагедии».