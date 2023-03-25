Москва, 25 марта, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Об этом заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что Запад и в дальнейшем будет наращивать производство вооружений, однако для многих стран это будет сделать сложнее, чем для США.

kremlin.ru Владимир Путин

«Нас беспокоит это (поставки оружия Западом на Украину) с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт», — сказал Путин в интервью.

Президент также отметил, что поставки вооружения Киеву только приведут «к большей трагедии, ничего больше».

В ходе своего послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года Владимир Путин заявил, что переговоры о поставках вооружения и техники Украине велись ещё до начала специальной военной операции (СВО).