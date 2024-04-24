Брюссель, 24 апреля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Еврокомиссия перевела Киеву очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Сегодня мы выделяем 1,5 млрд евро в рамках Фонда для Украины, который составляет 50 млрд евро», — написала она в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, в марте текущего года Европейская комиссия перевела Украине первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи, размер которого составил 4,5 млрд евро.

18 марта пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что главы МИД стран — участниц ЕС согласовали выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 5 млрд евро. Отмечалось, что эти средства пойдут на летальную и нелетальную помощь Украине, а также на обучение бойцов ВСУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что западные поставки оружия киевскому режиму являются попыткой продлить конфликт на Украине. Глава государства также подчёркивал, что поставки вооружения ВСУ только приведут «к большей трагедии».