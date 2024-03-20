Брюссель, 20 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Европейская комиссия перевела Украине первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи, размер которого составил 4,5 млрд евро. Об этом 20 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Еврокомиссия только что выплатила 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что главы МИД стран — участниц ЕС согласовали выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 5 млрд евро. Отмечалось, что эти средства пойдут на летальную и нелетальную помощь Украине, а также на обучение бойцов ВСУ. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, организация с помощью фонда продолжит оказывать поддержу Украине.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что поставки Западом оружия Киеву являются попыткой продлить украинский конфликт. Глава государства также подчёркивал, что поставки вооружения ВСУ только приведут «к большей трагедии».

Министр иностранных дел Сергей Лавров 2 марта отметил, что Россия не видит желания Запада прекращать украинский конфликт. Глава МИД подчеркнул, что у России в отличие от западных стран нет недостатка доброй воли к мирному урегулированию кризиса.