Брюссель, 18 марта, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали выделение киевскому режиму дополнительной военной помощи в размере €5 млрд, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Сегодня совет принял решение увеличить финансовый потолок Европейского фонда мира на €5 млрд и выделить это пополнение для Украины», — говорится в заявлении.

Для этого ЕС создаст специальный Фонд помощи Украине. Выделенные средства пойдут как на летальную, так и нелетальную помощь Украине, а также на обучение бойцов ВСУ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил в этой связи, что ЕС с помощью фонда продолжит оказывать поддержу Украине.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял в марте 2023 года, что западные поставки вооружения Киеву — это лишь попытка продлить конфликт на Украине. Он также отмечал, что поставки вооружения ВСУ только приведут «к большей трагедии».

Министр иностранных дел Сергей Лавров в сентябре 2023 года также отмечал, что США управляют боевыми действиями на Украине, поставляя оружие, по сути, они ведут войну против России.

Лавров 2 марта 2024 года также заявил, что Россия не видит желания Запада прекращать конфликт на Украине. Глава МИД отметил, что у России в отличие от Запада нет недостатка доброй воли к мирному урегулированию ситуации.