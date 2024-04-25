Симферополь, 25 апреля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым приговорил к 11 годам колонии строго режима украинского гражданина, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации российских военных в Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе ФСБ.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«УФСБ России по Запорожской области совместно с УФСБ России по ФСВНГ Российской Федерации в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов», — сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, осуждённый по указанию куратора из СБУ также собирал данные в отношении промышленных объектов и энергетической инфраструктуры Запорожской области.

При проведении следственных действий по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты документы и другие доказательства, которые указывают на осуществлении им противоправной деятельности, отметила спецслужба.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

«Вступившим в силу приговором Верховного суда Республики Крым обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — добавили в ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля ФСБ задержала в Северной Осетии 36-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже при попытке выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

Как установили правоохранители, задержанный собирал информацию о том, где находятся личный состав и военная техника российской армии, действующие в зоне СВО, и пересылал куратору через мессенджер. Против украинского агента возбудили уголовное дело по статье 276 УК («Шпионаж»).

Сообщалось, что суд арестовал задержанного. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

8 апреля силовики задержали жителя Дзержинска в Нижегородской области за передачу данных о перевозке вооружений в зону СВО. Как установили правоохранители, он сам вызвался сотрудничать с организациями, которые действуют против России. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК («Государственная измена»).

Вместе с тем судебный департамент Верховного суда России 17 апреля опубликовал статистические данные о количестве приговоров по делам о госизмене и шпионаже в стране. По ним в 2023 году осудили 48 человек, что в два с лишним раза больше, чем в 2022 году, в котором приговорили за эти преступления 17 человек.