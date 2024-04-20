Владикавказ, 20 апреля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Силовики задержали в Северной Осетии 36-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже при попытке выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс», сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ в республике.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Как установили правоохранители, задержанный собирал информацию о том, где находятся личный состав и военная техника российской армии, действующие в зоне СВО, и пересылал куратору через мессенджер. Против украинского агента возбудили уголовное дело по статье 276 УК («Шпионаж»).

Сообщается, что суд арестовал задержанного. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля силовики задержали жителя Дзержинска в Нижегородской области за передачу данных о перевозке вооружений в зону СВО. Как установили правоохранители, он сам вызвался сотрудничать с организациями, которые действуют против России. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК («Государственная измена»).

Судебный департамент Верховного суда России 17 апреля опубликовал статистические данные о количестве приговоров по делам о госизмене и шпионаже в стране. По ним в 2023 году осудили 48 человек, что в два с лишним раза больше, чем в 2022 году, в котором приговорили за эти преступления 17 человек.