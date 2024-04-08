Дзержинск, Нижегородская область, 8 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Житель Дзержинска Нижегородской области задержан за передачу сведений о маршрутах перевозки вооружения в зону проведения специальной военной операции, сообщила 8 апреля ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Подозреваемый сам решил сотрудничать с организациями, действующими против безопасности России, сказано в сообщении.

«Подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности Российской Федерации при поддержке специальных служб иностранного государства», — заявила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Задержанный передавал сведения о способах и маршрутах перевозки вооружения и военной техники в зону проведения СВО, сказано в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля сотрудники ФСБ задержали в Волгоградской области местного жителя, планировавшего вступить в ряды ВСУ. Мужчина планировал уехать на Украину транзитом через третью страну и участвовать в боевых действиях против российской армии. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о госизмене.

5 апреля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ в ЛНР задержали студентку, передававшую представителям ВСУ через мессенджеры информацию о российской армии. Администраторов Telegram-каналов, с которыми общалась девушка, интересовала военная техника ВС РФ, обстановка в регионе, ситуация на военных и административных объектах. В отношении подозреваемой также было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В тот же день, 5 апреля, сотрудники ФСБ задержали в ЛНР мужчину, передававшего Киеву данные о российских пограничниках. Подозреваемый работал на СБУ с 2019 года, украинские спецслужбы завербовали его, используя компромат. Было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.