Москва, 18 апреля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Число приговоров по делам о госизмене и шпионажев в России выросло в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, следует из статистики Судебного департамента Верховного суда РФ, опубликованной 17 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По этим статьям в стране осудили 48 человек. Число приговорённых за государственную измену увеличилось с 39 лиц в 2023 году до 16 человек в 2022 году.

За шпионаж в прошлом году осудили девять обвиняемых, а годом ранее — одного. Кроме того, возросло число приговоров о терроризме, дискредитации Вооружённых сил и фейках об армии.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года а России впервые осудили за госизмену подростка, который в несовершеннолетнем возрасте собирал для ВСУ информацию о войсковой части в городе Майкопе. Преступления он совершал с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года.

Собранные данные подросток направлял через Интернет представителю иностранного государства. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил юношу к четырём годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. В день вынесения приговора подсудимый уже достиг совершеннолетия.