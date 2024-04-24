Москва, 24 апреля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. МЧС России планирует к майским праздникам завершить оперативные работы в наиболее пострадавших от паводков регионах. Об этом 24 апреля сообщил глава министерства Александр Куренков в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Постараемся к праздникам все оперативные действия завершить», — сказал Куренков по видеосвязи из Оренбурга, добавив, что вылетает в Курган.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин в ходе совещания поручил не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах. Также он отметил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах России привлечено достаточно.

Президент добавил, что нужно оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков гражданам. Вместе с тем он отметил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков привлечено достаточно.

Куренков 22 апреля сообщал, что около 400 тысяч заявлений на оказание материальной помощи после паводка принято от жителей Оренбургской области. Жителям региона уже выплачено более 950 миллионов рублей.