Оренбург, 24 апреля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Свыше 45 тыс. жителей Оренбургской области, которые пострадали от паводка, получили выплаты. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Деньги зачислены на счета 45 460 оренбуржцев на сумму 947,49 млн рублей», — следует из сообщения.

Уточняется, что всего за финансовой помощью обратились свыше 418 300 жителей региона, пострадавших от паводка.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, уровень воды снижается.

23 апреля ведомство отметило, что свыше 6,5 тыс. жилых домов освободились от воды в городе Орске Оренбургской области после спада половодья.

Уточняется, что уровень воды в реке Урал вблизи Орска снизился за сутки на 25 см и составляет 469 см. На Ириклинском водохранилище сброс воды уменьшился до 192 кубометров в секунду.