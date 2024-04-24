Москва, 24 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах России привлечено достаточно, заявил на совещании 24 апреля президент Владимир Путин.

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Нужно оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков гражданам, подчеркнул глава государства.

Спасатели при поддержке волонтёров и добровольцев профессионально и слаженно работают в регионах, затронутых стихией, отметил также президент.

«Спасатели совместно с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов, я особо отмечу волонтёров, добровольцев, действуют профессионально и слаженно», — сказал Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, оперативные службы ранее сообщили, что в России растёт количество подтопленных в результате весенних паводков жилых домов. Их число превысило 15,6 тыс. в более чем 30 регионах страны.

1 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.

24 апреля в ходе выступления в Совете Федерации генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что все виновные в масштабном ущербе от паводков в регионах России будут привлечены к ответственности. Одной из причин затопления населённых пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводков, сказал Краснов.