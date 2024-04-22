Оренбург, 22 апреля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Около 400 тысяч заявлений на оказание материальной помощи после паводка принято от жителей Оренбургской области. Об этом 22 апреля сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Владимир Астапкович /РИА Новости

«От того, насколько быстро будут составлены списки и качественно проведена работа по определению нанесенного стихией ущерба, зависит, как скоро население получит полагающуюся материальную помощь», — приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС.

Он добавил, что жителям Оренбургской области уже выплачено более 800 миллионов рублей.

Также отмечается, что в Оренбурге создана 51 комиссия по оценке утраты имущества, более 150 муниципальных служащих проверят каждый дом, попавший в зону подтопления, сразу после освобождения от воды.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в МЧС сообщили, что паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, уровень воды снижается. При этом на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья и обстановка постоянно меняется.

В России четвёртый день подряд продолжает сокращаться количество жилых домов, подтопленных в результате паводков. По состоянию на утро 22 апреля в 190 населённых пунктах и 172 садовых товариществах подтоплены 14 743 жилых дома, что меньше на 537 по сравнению с прошлым утром. Кроме того, подтопленными остаются 29 тыс. приусадебных участков, что на 735 меньше, чем утром в воскресенье.