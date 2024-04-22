Около 400 тысяч жителей Оренбуржья подали заявки на выплаты после паводков
Оренбург, 22 апреля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Около 400 тысяч заявлений на оказание материальной помощи после паводка принято от жителей Оренбургской области. Об этом 22 апреля сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«От того, насколько быстро будут составлены списки и качественно проведена работа по определению нанесенного стихией ущерба, зависит, как скоро население получит полагающуюся материальную помощь», — приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС.
Он добавил, что жителям Оренбургской области уже выплачено более 800 миллионов рублей.
Также отмечается, что в Оренбурге создана 51 комиссия по оценке утраты имущества, более 150 муниципальных служащих проверят каждый дом, попавший в зону подтопления, сразу после освобождения от воды.
Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в МЧС сообщили, что паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, уровень воды снижается. При этом на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья и обстановка постоянно меняется.
В России четвёртый день подряд продолжает сокращаться количество жилых домов, подтопленных в результате паводков. По состоянию на утро 22 апреля в 190 населённых пунктах и 172 садовых товариществах подтоплены 14 743 жилых дома, что меньше на 537 по сравнению с прошлым утром. Кроме того, подтопленными остаются 29 тыс. приусадебных участков, что на 735 меньше, чем утром в воскресенье.