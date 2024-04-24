Москва, 24 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 апреля на совещании по вопросам устранения ущерба от наводнений поручил не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах.

РИА Новости

«Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884217" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Также глава государства отметил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах России привлечено достаточно. Президент подчеркнул, что нужно оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков гражданам.

Кроме того, глава государства допустил корректировку размера компенсационных выплат жителям пострадавших регионов.

Как передавало ИА Регнум, в России растёт количество подтопленных в результате весеннего паводка жилых домов. Как сообщали в оперативных службах, их число превысило 15,6 тысячи в более чем 30 российских регионах.

24 апреля в ходе выступления в Совете Федерации генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что все виновные в масштабном ущербе от паводков в регионах России будут привлечены к ответственности. Одной из причин затопления населённых пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводков, сказал Краснов.