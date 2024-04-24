Москва, 24 апреля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Мосгорсуд на заседании 24 апреля отклонил жалобу на арест Назримада Лутфуллои, обвиняемого в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Софья Сандурская/ТАСС Назримад Лутфуллои

Обвиняемый останется под стражей, сообщает ТАСС.

«Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей — без изменения», — гласит решение суда.

Как передавало ИА Регнум, Лутфуллои обжаловал свой арест 15 апреля. Его арестовали 29 марта сроком на два месяца, вину он признал частично. Лутфуллои арестовывали и ранее, сразу после совершения теракта, у здания концертного зала — на 15 суток за вызывающее поведение.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. Десять фигурантов дела были задержаны и арестованы.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что показания задержанных подтверждают украинский след. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Служба внешней разведки отмечала, что США выгораживают ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле».

Спецслужбы и правоохранительные органы выявляют участников террористического акта, в том числе заказчиков, спонсоров и организаторов, никто из них не должен уйти от справедливого возмездия, заявил Владимир Путин 24 апреля.