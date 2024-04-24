Москва, 24 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Совет Федерации обратится в международные структуры из-за убийства военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина и потребует адекватной реакции. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания верхней палаты Федерального собрания.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Семён Ерёмин

Она отметила, что следственные органы проведут тщательное расследование и выявят тех, кто организовал убийство военкора.

Матвиенко предложила сделать письменное обращение от имени всего Совета Федерации и потребовать адекватной реакции от международных структур.

«Нет возражений, коллеги, обратиться во все международные структуры, которые призваны защищать свободу слова, журналистов и все международные акты, которые существуют на этот счёт? Принимается», — сказала спикер Совфеда.

Днём ранее Матвиенко назвала убийство Ерёмина терактом.

Как передавало ИА Регнум, военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

В Кремле выразили официальные соболезнования в связи с гибелью Ерёмина, отметив, что руководство страны разделяет утрату. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся большой трагедией.

Президент России Владимир Путин наградил Ерёмина орденом Мужества посмертно. Указ главы государства был опубликован 23 апреля. Ерёмин награждён за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, отметил президент.

Ерёмин работал в зоне спецоперации с начала её проведения. Военкор одним из первых сделал материалы о беспилотниках «Ланцет» и системе «Солнцепёк». В марте 2022 года Ерёмин делал репортажи из Волновахи (ДНР) в ходе освобождения города российскими войсками.

23 апреля Сергея Ерёмина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.