Москва, 23 апреля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил военкора «Известий» Семёна Ерёмина орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ главы государства опубликован 23 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Известия/Андрей Эрштрем Семён Ерёмин

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Ерёмина Семёна Николаевича — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью «Мультимедийный информационный центр «Известия», город Москва (посмертно)», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

Ерёмин работал в зоне спецоперации с её начала. Корреспондент одним из первых сделал материалы о беспилотниках «Ланцет» и системе «Солнцепёк». В марте 2022 года Ерёмин делал репортажи из Волновахи (ДНР) в ходе освобождения города российскими войсками.

В последнем репортаже из запорожского села Приютное Ерёмин рассказал, как российские бойцы на полигоне учатся сбивать дроны.

В Кремле выразили официальные соболезнования в связи с гибелью Ерёмина, отметив, что руководство страны разделило утрату. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся большой трагедией и напомнил, что работа военных корреспондентов очень опасна.

Министерство иностранных дел России заявило, что ВСУ убили Семёна Ерёмина целенаправленно. В ведомстве назвали случившееся кровавым преступлением и актом мести Киева. Следственный комитет пообещал установить всех причастных к гибели военкора.