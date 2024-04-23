Москва, 23 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в зоне спецоперации, 23 апреля похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Известия/Эдуард Корниенко

В Telegram-канале издания отмечается, что он был похоронен с воинскими почестями.

До этого в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве прошло отпевание военного корреспондента. Траурную церемонию посетили коллеги, родные и близкие погибшего журналиста. В этот же день в Москве состоялась церемония прощания с Ерёминым.

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Как передавало ИА Регнум, военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

В Кремле выразили официальные соболезнования в связи с гибелью Ерёмина, отметив, что руководство страны разделяет утрату. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся большой трагедией.

Президент России Владимир Путин наградил Ерёмина орденом Мужества посмертно. Указ главы государства был опубликован 23 апреля. Ерёмин награждён за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, отметил президент.

Ерёмин работал в зоне спецоперации с начала её проведения. Военкор одним из первых сделал материалы о беспилотниках «Ланцет» и системе «Солнцепёк». В марте 2022 года Ерёмин делал репортажи из Волновахи (ДНР) в ходе освобождения города российскими войсками.