Москва, 23 апреля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. За целенаправленное убийство военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина организаторы понесут ответственность, заявила в интервью журналисту Дмитрию Киселёву председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав преступление терактом.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Семён Ерёмин

«Это подлое, целенаправленное убийство журналиста, мирного человека, занимавшегося мирной профессией, который честно писал, говорил о том, что он видел, что происходит. И, конечно, это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал», — сказала спикер.

Как сообщало ИА Регнум, военный корреспондент «Известий» Семён Ерёмин погиб в результате обстрела ВСУ в момент съёмки репортажа на запорожском направлении. В СКР заявили, что следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста.

В СК уточнили, что Ерёмин погиб в результате целенаправленной атаки ВСУ, которую украинские военные провели с применением ударных беспилотников. Погибшего военкора в СК назвали настоящим героем, мужественно и отважно исполнявшим свой долг на благо Отечества.

О гибели военкора стало известно 19 апреля. Журналист вёл репортажи из Мариуполя, с «Азовстали», из Марьинки, впервые с начала спецоперации снял сюжет о применении снарядов «Краснополь», первым сделал сюжеты о беспилотниках «Ланцет», системах «Солнцепёк» и расчётах FPV-дронов. В последнем репортаже из запорожского села Приютное Ерёмин рассказал, как российские бойцы на полигоне учатся сбивать дроны.

В Кремле выразили официальные соболезнования в связи с гибелью Ерёмина, отметив, что руководство страны разделило утрату. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся большой трагедией и напомнил, что работа военных корреспондентов очень опасна.