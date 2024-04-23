Москва, 23 апреля, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Украина потеряла почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства 23 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил глава Минобороны, Соединённые Штаты для недопущения поражения Украины намерены предоставить Киеву почти 61 млрд долларов, большая часть из которых пойдёт на финансирование американского военно-промышленного комплекса (ВПК). При этом, подчеркнул Шойгу, руководство США цинично заявляет, что погибать за интересы Вашингтона в борьбе с Россией будут именно украинцы.

«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», — добавил глава Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта на телеканале Polsat бывший начальник Генерального штаба польской армии генерал Раймонд Анджейчак заявил, что украинская армия осталась без резервов, ей для успешного противостояния с Россией не хватает более 10 млн бойцов.

По словам Анджейчака, на Украине не осталось ресурсов для продолжения конфликта. Он также напомнил про заявления экспертов о том, что в марте у украинской армии закончатся зенитные ракеты для средств ПВО, что приведет к ещё большим потерям в ВСУ.

Генерал отметил, что смена главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного на Александра Сырского не помогла изменить ситуацию. Новый главком столкнулся с теми же проблемами, которые были до этого, ему пришлось отводить войска и приводить в порядок линию фронта. Анджейчак назвал ситуацию очень драматичной для Украины.

По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха. Он считает, что киевский режим ожидает скорый коллапс.

По его мнению, базовая подготовка, предлагаемая в ВСУ, уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих военных.

Ранее американская газета The New York Times написала, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет может уничтожить целое поколение молодых украинцев.